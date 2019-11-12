İzmir'de PKK/KCK operasyonu
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İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:40 Kaynak: AA
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda 12 şüpheli de gözaltına alındı.
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