İzmir'de Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Karar sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda şuana kadar 13 şüpheli yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



(İHA)

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