Son Dakika Haberleri: İzmir'de Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

33 dakika önce

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltıİZMİR - İzmir'de, PKK/KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişiden 13'ü operasyonla yakalandı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İZMİR - İzmir'de, PKK/KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişiden 13'ü operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Karar sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonda, şuana kadar 13 şüpheli yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.
Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtili.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:08 Kaynak: İHA

PKK, İzmir, 3. Sayfa
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