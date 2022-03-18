İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

18.03.2022 09:53
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

İZMİR'de, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 14 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İZMİR'de, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 14 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen'deki eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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