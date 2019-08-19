İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltıİZMİR - İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
İZMİR - İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye devam eden İzmir Emniyeti
, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yaptı. Terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtildi.
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