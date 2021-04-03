İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
03.04.2021 09:14
İzmir'de PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de PKK/KCK/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs da adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
-İHA-
Son Dakika Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor 58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık? Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız "Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu