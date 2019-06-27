İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:46 Kaynak: AA
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin kent merkezi ile Menemen
, Torbalı
ve Seferihisar
ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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