İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30 Kaynak: AA
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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