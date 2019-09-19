Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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