İzmir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün sosyal medyada propagandasını yaptıkları gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.