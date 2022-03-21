Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

21.03.2022 11:08

Son dakika gündem haberi... İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet kuru sıkı tabanca ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

YORUMLAR
500
Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement