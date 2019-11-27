Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile terör örgütünün yönetici kadrosu arasındaki irtibatı sağladığı, Kandil ve İmralı'dan aldıkları emirleri örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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