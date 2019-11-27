İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile terör örgütünün yönetici kadrosu arasındaki irtibatı sağladığı, Kandil ve İmralı 'dan aldıkları emirleri örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.

İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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