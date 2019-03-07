Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK Operasyonu: 10 Gözaltı

İzmir'de PKK Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Örgüte destek vermek için açlık grevi yaptıkları öğrenilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

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