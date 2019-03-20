İzmir'de PKK Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'de, terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında Nevruz kutlamaları öncesi yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital deliller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı
Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar
Son Dakika! Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı
5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı