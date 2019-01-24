İzmir'de PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu: 13 gözaltıİZMİR - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre olmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 13 gözaltı



İZMİR - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre olmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen şüpheliler için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Gözaltına alınanların sorgusu TEM şubesinde devam ediyor.

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