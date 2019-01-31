Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK Operasyonu 14 Gözaltı

İzmir'de PKK Operasyonu 14 Gözaltı

31 dakika önce

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt sempatizanlarına moral vermeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik olarak bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra, 1'i kuru sıkı 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

PKK, İzmir, Güncel
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