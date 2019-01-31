İzmir'de PKK Operasyonu: 14 Gözaltı

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları ve örgüt sempatizanlarına moral vermeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında Skandal! Terör Örgütünü Öven Marş Okundu, Ölen Teröristler İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu

Muharrem İnce'den Tunç Soyer Açıklaması: Kimse Babasının Hesabını Veremez

Galatasaray Mbaye Diagne'yi Transfer Etti, Sosyal Medya Yıkıldı

Hülya Avşar'dan Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'na Kafaları Karıştıran Mesaj!