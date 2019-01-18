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İzmir'de PKK Operasyonu 16 Gözaltı

57 dakika önce

İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltıDavut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürüp, HDP il binasında açlık grevine başlayan 16 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de PKK Operasyonu 16 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürüp, HDP il binasında açlık grevine başlayan 16 kişi, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı gerekçesiyle, HDP İl binasında açlık grevine başlayan kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Adreslerine yapılan baskınlarda,16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin talimatları sonrasında açlık grevine başladıkları ve örgütün sempatizan kitlesini ayakta tutmayı amaçladıkları tespit edilen şüpheliler arasında, örgüt üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

İzmir, PKK, Güncel
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