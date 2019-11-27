Son Dakika Haberleri: İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

İZMİR'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

İZMİR'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]