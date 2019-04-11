İzmir'de PKK Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:46 Kaynak: DHA
İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına, kentte faaliyet içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İzmir
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