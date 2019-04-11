İzmir'de PKK Operasyonu 8 Gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu 8 gözaltıİzmir'de, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu 8 gözaltı



İzmir'de, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına, kentte faaliyet içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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