İzmir'de PKK Operasyonu 8 Gözaltı
51 dakika önce
İzmir'de PKK operasyonu 8 gözaltıİzmir'de, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
'de PKK
operasyonu 8 gözaltı
İzmir'de, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına, kentte faaliyet içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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