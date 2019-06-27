İzmir'de PKK operasyonu: 9 gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK
'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı
, Menemen
ve Seferihisar
ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- İzmir
Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi
Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesi için talimat verdi