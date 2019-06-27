İZMİR'DE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI
55 dakika önce
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK
'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı
, Menemen
ve Seferihisar
ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu