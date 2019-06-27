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İZMİR'DE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI

55 dakika önce

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'DE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
PKK, Güncel
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