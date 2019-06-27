İzmir'de PKK operasyonu: 9 gözaltı
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İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK
'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı
, Menemen
ve Seferihisar
ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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