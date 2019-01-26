Son Dakika Haberleri: İzmir'de PKK Operasyonunda 1 Tutuklama

İzmir'de PKK Operasyonunda 1 Tutuklama

49 dakika önce

İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir'de PKK Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çarşamba sabahı bölücü terör örgütü PKK'dan talimat alıp, örgüt lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, PKK, İzmir, Güncel
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