İzmir'de, 'Pkk Propagandası'na 8 Gözaltı
35 dakika önce
İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi, gözaltına alındı.
İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konak
'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:18 Kaynak: DHA
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