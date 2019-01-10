İzmir'de, PKK Propagandasına 12 Gözaltı

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Stefano Napoleoni ve Júnior Caiçara, "Çiçek Abbas" Atışması Yaptı

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çeken Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı