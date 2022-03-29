İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

29.03.2022 11:26
İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 50 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 50 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 50'sinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 2'si savcılıktaki sorgusunun ardından, 47'si de mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 Mart'ta düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Son dakika haberleri: İzmir'de nevruz etkinliğinde gözaltına alınan 49 kişi, adli kontrolle serbest Son dakika haberleri: İzmir'de nevruz etkinliğinde gözaltına alınan 49 kişi, adli kontrolle serbest

Slogan, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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