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İzmir'de plaj voleybolu zamanı

56 dakika önce

2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'na bu yıl İzmir ev sahipliği yapacak.

İzmir'de plaj voleybolu zamanı, System.String[]

2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'na bu yıl İzmir ev sahipliği yapacak. 27-29 Eylül tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 28 takım ve 56 milli sporcu ter dökecek.


Ev sahibi Türkiye erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çizdi. Odaman, "27-29 Eylül'de İzmir'de ilk kez Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. İzmir, bu branştaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Güzel bir şampiyona geçireceğimizden eminiz. Tüm İzmirlileri Bostanlı'da yeni yapılan voleybol sahalarına bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye, Eylül, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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