Son Dakika Haberleri: İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor
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İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor

6 saat önce

İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor Onlarca ekip bölgedeİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor

Onlarca ekip bölgede

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Göldere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzüne yükselen dumanlar ise İzmir'in pek çok yerinden bile görülebiliyor.

İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor

Bornova, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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