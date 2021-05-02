Yangın, saat 05.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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