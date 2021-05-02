İzmir'de plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İzmir'de plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
02.05.2021 07:45
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik imalatı yapan fabrikanın depo kısmında çıkan yangın adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik imalatı yapan fabrikanın depo kısmında çıkan yangın adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangında maddi hasar meydana gelirken, ekiplerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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