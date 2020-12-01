Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın

01.12.2020 02:01

Son dakika haber: İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın İzmir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında büyük yangın çıktı.

İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İzmir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında büyük yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 00.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri bir anda büyüyen yangına karşı mücadele verirken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede yerini aldı. Polis ekipleri fabrikanın çevresini güvenlik çemberine aldı.

6 işçi çıkartıldı

Öte yandan yangın esnasında içeride bulunduğu öğrenilen 6 işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın anında fabrikada bulunan işçilerden Ecevit Kılınç, "Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. O sırada bir arkadaşımız yemeğini alıp içeri gitti. Arkadaşımız bağırdı çağırdı, içeriye gittik alev topu gibi olmuş matbaa makinası olmuş. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değil zaten her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık." dedi.

Patlamalar sürüyor

İtfaiye ekiplerinin alevlere karşı verdiği mücadele sürerken, fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geliyor.

Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye, Yangın, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


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