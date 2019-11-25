Son Dakika Haberleri: İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika Güncel İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın

6 saat önce

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın, System.String[]

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye, Gökdere, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]