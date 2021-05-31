Üye Girişi
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika

Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor

31.05.2021 11:12

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, bu yıl İzmir'de polen yoğunluğunun eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, bu yıl İzmir'de polen yoğunluğunun eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

EÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla önceki yıl başlatılan "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması, polene karşı alerjisi olanların hayatını kolaylaştırıyor.

Prof. Dr. Güvensen, AA muhabirine, çalışma kapsamında yerleşke ile Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne polen yakalama cihazları kurulduğunu ve alınan haftalık polen örneklerinin üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen riski hesaplandığını söyledi.

Polen uyarılarının, uzmanların değerlendirmeleriyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi tarafından açılan "https://polenalerji.ege.edu.tr" internet sitesinden yayımlandığını aktaran Güvensen, bu uygulamanın, alerjisi olanların önceden tedbir almasını sağlarken, farklı alerji kaynaklarına ilişkin de bilgiler verdiğini aktardı.

"Refüjlerde biçilmeyen çimler polen saçıyor"

Prof. Dr. Aykut Güvensen, havaların ısınmasıyla İzmir için bu dönemde odunsu bitkilerin polenlerinin yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir için atmosferde özellikle bu dönemde zeytin polenlerinin baskınlığı söz konusu. Bunun dışında meşe polenlerinin de arttığını görüyoruz. Hem bu bitkilerin çiçeklenme zamanı hem de havaların ısınmasıyla atmosferdeki polen miktarı oldukça yüksek. Bunun dışında ısırgan otugillerin polenlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Isırgan otu polenleri de aslında İzmir havasında 9 ay hemen hemen görüyoruz. Yoğunluk olarak geçen ay daha fazlaydı şimdi de havada fazla miktarda ısırgan otu polenlerini görmekteyiz. Her zaman olduğu gibi buğdaygillere ait polenler de çok fazla."

Kent içinde refüjlerde çimlerin, bu yıl kısıtlama dolayısıyla biçilmediğini ve bu nedenle çok fazla polen ürettiğini aktaran Prof. Dr. Güvensen, sözlerine şöyle devam etti:

"İki sene öncesiyle karşılaştırdığımızda bu dönem buğdaygillerin polenlerinin atmosferde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da tabii buğdaygillere karşı alerjisi olan insanlar arasında dezavantaj oluşturur. Çünkü bunların polenleri yüksek alerjik etkiler yapmaktadır. Haziran ayının ortalarına kadar odunsu bitkilerin polenlerinin yüksek olduğunu göreceğiz. Temmuz-ağustos aylarında da otsu bitkilerin baskınlığı söz konusu olacaktır. Yani atmosferde polenlerin yoğunluğu ancak eylül ayı ortalarında azalacaktır."

Yayımladıkları İzmir Polen Alerji Bülteni'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Güvensen, şimdiye kadar 500 bin civarında tıklanmanın söz konusu olduğunu belirtti.

"Sistemin Ankara'da da kurulması düşünülüyor"

Aykut Güvensen, söz konusu bültene, EÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabildiğini dile getirerek, bu sayede daha fazla kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Polen alerjisi olan insanların bu bültene bakarak dışarıya çıktığını dile getiren Güvensen, şunları söyledi:

"Sitede bir anket oluşturduk o anketler sonucunda geri bildirimlerin gerçekten çok olumlu olduğunu gördük. Şu anda sadece İzmir'de olan bir çalışma. Ankara'da da kurulması düşünülüyor. Daha sonra diğer illerde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Biz bunu topluma hizmet olarak görüyoruz. İnsanların yaşam standartlarının kalitelerinin arttırılması adına bu tür çalışmalar önem taşımaktadır."

Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor
Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor

Ege Üniversitesi, Meteoroloji, Herbaryum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement