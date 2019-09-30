İzmir'de polis 1 ton uyuşturucu ele geçirdi
1 saat önce
İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:18
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