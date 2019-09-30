Son Dakika Haberleri: İzmir'de polis 1 ton uyuşturucu ele geçirdi
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İzmir'de polis 1 ton uyuşturucu ele geçirdi

1 saat önce

İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de polis 1 ton uyuşturucu ele geçirdi

Polis, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:18 
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