İzmir'de polis, 7 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika

İzmir'de polis, 7 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

İZMİR - Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Gümüşpala Mahallesinde oturan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan isimli çocuk 155 ihbar hattını aradı ve bugün doğum günü olduğunu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de babasının pasta alamadığını söyledi. "Bugün benim doğum günüm polis amca, babam da sokağa çıkamıyor bana pasta alır mısınız" diye istekte bulunan küçük Ali Aras'ın isteği üzerine harekete geçen ekipler, bir fırından pasta aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta ile Eraslan ailesinin adresine gitti.

Ekipler, kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak küçük Ali Aras'a sürpriz yaptı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ali Aras, polis ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çekildi ve kendilerine teşekkür etti.