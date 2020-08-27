İzmir'de polis aracının da karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de polis aracının da karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği ve polis aracına çarptığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 35 KB 4715 plakalı araç sürücüsü Aleyna S. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yöne geçen araç, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada araç sürücüsü Aleyna S. ile 2 polisin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan şahıslar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.