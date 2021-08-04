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İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı

04.08.2021 02:13

İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı İzmir'de 1 polisin şehit olduğu feci trafik kazası kameraya yansıdı İzmir'in Karabağlar ilçesinde ihbara giden polis ekiplerinin kullandığı araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4...

İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı

İzmir'de 1 polisin şehit olduğu feci trafik kazası kameraya yansıdı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde ihbara giden polis ekiplerinin kullandığı araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi ise yaralandı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.55 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir istikametine doğru evden hırsızlık ihbarına gitmekte olan ve polis memuru İbrahim Okçu'nun kullandığı 35 A 79330 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Konak yönüne gitmekte olan 34 CGR 231 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpışarak takla attı.

Hastanede şehit oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis aracı içerisinde bulunan yaralılardan Komiser Yardımcısı Ahmet Ş., zaman kaybetmeden ambulansa alınırken, araçta sıkışan polis memuru İbrahim Okçu, sağlık ekiplerince araç içerisinde yapılan kalp masajının yanı sıra, AKS ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralı memurlardan Ahmet Ş., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı durumdaki Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 34 CGR 231 plakalı araçta bulunan 3 yaralı ise ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis memuru İbrahim Okçu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser Yardımcısı Ahmet Ş'nin ve diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hastaneye gelerek konuyla ilgili bilgiler alırken, şehidin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Ayrıca, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı

Karabağlar, Şehit, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de polis aracı ile otomobil böyle çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı - Son Dakika


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