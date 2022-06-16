Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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