İzmir'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 287 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine adli, 33 iş yerine de idari işlem yapıldı ve 72 bin lira ceza kesildi.

Denetlemeler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı 55 kişiye, 65 yaş üste 5 kişiye ayrıca sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 43 kişiye 76 bin 300 lira ceza uygulandı.

Toplam 7 bin 586 aracın kontrol edildiği, 26 toplu taşıma, 6 ticari ve diğer 441 araca 99 bin lira 500 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Denetimlerin 299 ekip, 2 deniz aracı ve yaklaşık bin personelle sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ettiği belirtildi.