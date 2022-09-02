Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı - Son Dakika
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Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı

02.09.2022 17:34
Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı

İzmir'de polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler ile kurallara uymayan araç sürücüleri tespit edildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler ile kurallara uymayan araç sürücüleri tespit edildi. Kuralları ihlal eden toplam 49 sürücüye 45 bin lira idari ceza uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2 Ağustos sabahı saat 08.00 - 10.00 arası, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasp eden ve trafiği tehlikeye sokan 25 sürücü ile seyir halinde iken iletişim araçlarını ele alarak kullanan, emniyet kemeri ve kask takmayan 24 sürücüye toplam 45 bin lira idari ceza uygulandı.

Emniyet şeridi kurnazları dron ile tespit edildi

Yolda, sabah trafiğini bahane ederek emniyet şeridinden ilerlemek isteyen araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından havadan dron ile görüntülenirken, polis ekiplerini karşılarında gören araç sürücülerinin orta ve sol şeride girerek kendilerini gizlemeye çalıştıkları da görüldü. Öte yandan, emniyet şeridinden gelip önüne geçen araç sürücüsünün polis ekiplerince durdurulduğunu gören bir vatandaş ise olaya tepkisini alkış tutarak gösterdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı - Son Dakika

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