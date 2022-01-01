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İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI - Son Dakika

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI

01.01.2022 13:13

İZMİR'de, vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda noktada polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İZMİR'de, vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda noktada polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetime, 5 bin 631 personel ile 578 uygulama noktasında yapıldığı öğrenildi. İzmir'de yeni yıl kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca sıkı denetim yapıldı. İzmirli vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla kent genelinde 184 ekip, 3 hava aracı, 4 deniz aracı, 8 dedektör köpek, 5 bin 631 personel ve oluşturulan 578 uygulama noktasıyla denetimler yapıldı. METRELERCE JANT ÜZERİNDE GİTTİ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında, Konak ilçesinde polis ekipleri bir cibin lastiklerinin birisinin olmadığını ve jant üstünde gittiğini fark eden ekipler, lüks cipi durdurdu. 35 AOE 694 plakalı cipin sürücüsü M.M.'nin (41) alkollü olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün 235 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit etti. Sürücü M.M.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 497 TL, araç sahibine ise 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Sürücü M.M., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, lüks cip ise trafikten men edildi.

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI
İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI
İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI

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Emniyet Müdürlüğü, Yeni Yıl, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ YILBAŞINDA SIKI DENETİM YAPTI - Son Dakika
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