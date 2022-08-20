İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama

20.08.2022 09:39
İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen kişilere uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara, para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, ayrıca mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve darp ederek kendi üstüne geçiren ve yaklaşık 65 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, özel harekat ve helikopter destekli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 33 adet doldurulmaya hazır halde boş senet, 13 adet dolu senet,5 adet ajanda (Mağdur isimleri ve alacak miktarları bulunan), 2 adet doldurulmuş senet fotokopisi, 5 adet mağdurlara ait ödeme emri bulunan dekont, 1 adet vekaletname, 2 adet mağdurlara ait tapu, çok sayıda not kağıdı (mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu), 3 adet tabanca ve 24 adet tabanca mermisi ve 51 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

4 tutuklama

Özel hareket ve helikopter destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü savcılıkça, 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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