İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

26.03.2022 03:44
İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Havadan görüntülenen uygulamalarda polis, şüphelendiği araçları didik didik ararken, kıraathanelerde de denetim yapıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey ve Emmioğlu Mahallelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar denetlenirken, yaklaşık 100 araç kontrol edildi; 250 kişiye Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından kıraathanelerde de denetleme gerçekleştirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerdeki ekipleri tarafından gerçekleşen uygulama, dron ile havadan da görüntülendi.

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Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de polis ekiplerinden huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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