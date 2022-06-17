İzmir'de polis memuru, 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de polis memuru, 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

17.06.2022 20:53
İzmir'de polis memuru, 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde görevli polis memuru, 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada polis memurunun cinnet getirdiği ifade edilerek, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü aktarıldı.

9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A, eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

OLAYI ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de korkunç olay! Polis memuru, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

VALİLİK'TEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer yandan İzmir Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, cinnet getiren polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de korkunç olay! Polis memuru, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de polis memuru, 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

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