İzmir'de polis memuru eski sevgilisini vurup intihar etti - Son Dakika

İzmir'de polis memuru eski sevgilisini vurup intihar etti

Son Güncelleme: 03.10.2023 18:25

İzmir'in Konak ilçesinde bir polis memuru, eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayda eski sevgilisinin erkek arkadaşı da ağır yaralandı. Şüpheli polis memurunun cansız bedeni daha sonra bir evde bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde eski sevgilisi öğretim görevlisini tabancayla vurup öldüren, eski sevgilisinin erkek arkadaşını da yine tabancayla vurarak ağır yaralayan cinayet şüphelisi polis memuru intihar etti.

ESKİ SEVGİLİSİ VE ERKEK ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 100/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başlayan Özbek, gerginliğin artması sonucu beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

İzmir'de Polis Memuru Eski Sevgilisini Vurup İntihar Etti

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖLDÜ, SEVGİLİSİ AĞIR YARALI

Polis memuru Adnan Erman Özbek olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Berberoğlu, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de Polis Memuru Eski Sevgilisini Vurup İntihar Etti
Polis memuru Adnan Erman Özbek

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

İzmir'de Polis Memuru Eski Sevgilisini Vurup İntihar Etti
Elvin Özütaştan

POLİS MEMURU İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan ve her yerde aranan şüpheli polis memurunun bugün Güzelbahçe'de bir evde cansız bedeni bulundu. Şüpheli Adnan Erman Özbek'in tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Özbek'in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Polis Memuru Eski Sevgilisini Vurup İntihar Etti
Fehmi Kaan Berberoğlu
Kaynak: İHA

İntihar, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de polis memuru eski sevgilisini vurup intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de polis memuru eski sevgilisini vurup intihar etti - Son Dakika
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