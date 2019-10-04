İzmir'de polise

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" başlıklı konferansta polislere doğru nefes alma eğitimi verildi.

Psikolog Bircan Yıldırım'ın konuşmacı olduğu konferansa bir çok polis memuru katıldı.

Yıldırım, polisliğin stresi yüksek bir meslek olduğunu vurgulayarak bununla başa çıkma stratejisi adına doğru nefes almanın önemine değindi.

Yıldırım, "Belirsizlik sizin meslekte yüksek. Günü ne zaman çağrılacağınızı bilmiyorsunuz. Stresli durumlarda nefes egzersizi yapın. Bu şekilde stres ve gerilimisinizi boşaltırsınız. Doğru nefes alma kişinin hayatını kontrol etmesinde çok önemlidir. Kendinizi korumak zorundasınız ki başkalarına yararınız olsun." dedi.

Spor yaparken ya da merdiven inip çıkarken nefesin mümkün olduğunca yavaş alınması gerektiğini belirten Yıldırım daha sonra doğru nefes alma tekniğini uygulamalı anlattı.

Yıldırım, doğru nefesin diyafram nefesi olduğunu söyleyerek "Burundan nefes alınmalı ve verilmeli. Nefes bütün bedeni kontrol eder. Gün içinde de nefesin doğru alınıp alınmadığını kontrol edilmeli. Önce 4 saniyede nefes alınmalı ve 4 saniye beklenmeli. Daha sonra 4 saniyede nefes verilmeli ve yine 4 saniye bir bir sonraki nefesi almak için beklenmeli." diye konuştu.

Günde 2 defa nefes egzersizi yapılması gerektiğini ekleyen Bircan Yıldırım, daha sonra polislerin sorularını cevapladı.