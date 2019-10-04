Son Dakika Haberleri: İzmir'de polise "doğru nefes alma" eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de polise "doğru nefes alma" eğitimi verildi

2 saat önce

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" başlıklı konferansta polislere doğru nefes alma eğitimi verildi.

İzmir'de polise

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" başlıklı konferansta polislere doğru nefes alma eğitimi verildi.

Psikolog Bircan Yıldırım'ın konuşmacı olduğu konferansa bir çok polis memuru katıldı.

Yıldırım, polisliğin stresi yüksek bir meslek olduğunu vurgulayarak bununla başa çıkma stratejisi adına doğru nefes almanın önemine değindi.

Yıldırım, "Belirsizlik sizin meslekte yüksek. Günü ne zaman çağrılacağınızı bilmiyorsunuz. Stresli durumlarda nefes egzersizi yapın. Bu şekilde stres ve gerilimisinizi boşaltırsınız. Doğru nefes alma kişinin hayatını kontrol etmesinde çok önemlidir. Kendinizi korumak zorundasınız ki başkalarına yararınız olsun." dedi.

Spor yaparken ya da merdiven inip çıkarken nefesin mümkün olduğunca yavaş alınması gerektiğini belirten Yıldırım daha sonra doğru nefes alma tekniğini uygulamalı anlattı.

Yıldırım, doğru nefesin diyafram nefesi olduğunu söyleyerek "Burundan nefes alınmalı ve verilmeli. Nefes bütün bedeni kontrol eder. Gün içinde de nefesin doğru alınıp alınmadığını kontrol edilmeli. Önce 4 saniyede nefes alınmalı ve 4 saniye beklenmeli. Daha sonra 4 saniyede nefes verilmeli ve yine 4 saniye bir bir sonraki nefesi almak için beklenmeli." diye konuştu.

Günde 2 defa nefes egzersizi yapılması gerektiğini ekleyen Bircan Yıldırım, daha sonra polislerin sorularını cevapladı.

Emniyet Müdürlüğü, Kültürpark, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de polise "doğru nefes alma" eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]