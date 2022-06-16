İzmir'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
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İzmir'de polise silahlı saldırı

16.06.2022 05:02
İzmir'de polise silahlı saldırı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri çalıntı olduğu değerledirilen bir otomobili inceledikleri sırada, silahlı saldırıya uğradı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri çalıntı olduğu değerledirilen bir otomobili inceledikleri sırada, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralanırken, olay sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde görevli polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir otomobili incelemeye aldı. Bu sırada sokağa gelen başka bir otomobilin içerisinden polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis memeru M.K. ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada otomobilde bulunan H.K. isimli şüpheli vücuduna isabet eden 3 kurşun ile yaralandı. Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler, yaralanan H.K.'yı Konak ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yaralı polis memuru ise ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, özel hastanede ilk tedavisi yapılan H.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan polis memuru M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheli H.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği sokakta ve şüphelinin hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri hastane çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hastaneye gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


- İzmir
İzmir'de polise silahlı saldırı
İzmir'de polise silahlı saldırı
İzmir'de polise silahlı saldırı
İzmir'de polise silahlı saldırı
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Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de polise silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
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