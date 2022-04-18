İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari bir araçta yapılan aramada 1493 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli iki kadın gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta yürütülen Narko-Alan Projesi kapsamında alınan istihbaratta, hafif ticari bir araçta uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada 1493 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan G.A. (34) ve G.K.(58) adlı iki kadın gözaltına alındı.