İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın içerisinden bin 68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından TIR'da yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış halde bin 68 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonun ardından TIR'da bulunan iki kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.